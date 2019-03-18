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На льдине в Финском заливе оторвались 65 рыбаков

Общее число спасенных за неделю достигло почти сотни

Едва не кончилась трагедией зимняя рыбалка для любителей подледного лова в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Из-за оттепели лед в Финском заливе треснул, и 65 рыбаков начало уносить от берега. Сотрудники МЧС оперативно переправили всех рыболовов на большую землю на катере. Никто из любителей острых ощущений не пострадал, сообщает FlashNord.

В ведомстве отметили, что с 11 по 17 марта в Финском заливе и других акваториях Ленинградской области было спасено 97 человек. 

Валентина МАЙОРОВА
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