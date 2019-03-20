Чудом спасли: в Подмосковье горела ферма

Уцелели почти все животные

Лишь одна корова стала жертвой пожара, который произошел в агрокомплексе "Агилада" Волоколамского района. Остальной крупнорогатый скот не пострадал, заверил совладелец фермы Илья Кузьменков.

"Она ушла в угол и провалилась ногой в пол, пламя "съело" ее. Огонь также уничтожил корма и оборудование", – пожаловался он, передает "Подмосковье сегодня".



От верной гибели благодаря отчаянным работникам удалось спасти 66 коров, несколько десятков коз, овец и свиней. Предварительной причиной пожара называется неисправный ТЭН в коровнике.

Ущерб от возгорания составил порядка 3 млн. рублей. Именно столько понадобится, чтобы восстановить ферму, владельцы которой бросили клич о помощи.