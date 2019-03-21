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Крушение парома в Ираке привело к десяткам жертв

Среди погибших есть дети

На реке Тигр перевернулся паром "Аль-Джазира" с туристами на борту. По информации телеканала "Аль-Хурра", в результате ЧП, которое произошло в районе аль-Габат в Мосуле, погибло 60 человек, хотя меньше получаса назад сообщалось о 45 жертвах. 

Всего по туристическому маршруту следовали 100 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

На данный момент называется несколько причин трагедии. По одной версии, паром был перегружен и перевернулся из-за превышающего норму числа людей на борту, уточняет телеканал "360". По другой – открытые шлюзы спровоцировали подъем воды в реке. 


Ксения АНДРЕЕВА
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