Российское консульство в Афинах подверглось атаке

Неизвестные бросили к зданию взрывное устройство

Злоумышленники кинули в полицейскую будку консульского отдела посольства России в столице Греции бомбу ночью 22 марта, проезжая на мотоцикле. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако был нанесен значительный материальный ущерб. Как стало известно агентству РИА Новости, полицейские начали расследование этого нападения.

Подобный случай произошел в Афинах с посольством Франции в 2016-м.