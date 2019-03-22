Российское консульство в Афинах подверглось атаке

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Злоумышленники кинули в полицейскую будку консульского отдела посольства России в столице Греции бомбу ночью 22 марта, проезжая на мотоцикле. В результате инцидента никто не пострадал.
Однако был нанесен значительный материальный ущерб. Как стало известно агентству РИА Новости, полицейские начали расследование этого нападения.
Подобный случай произошел в Афинах с посольством Франции в 2016-м.
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