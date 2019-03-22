Неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом

В Нижнекамске между полицейским и злоумышленником произошла драка возле здания УВД. После того, как работник МВД упал на землю, второй участник драки достал холодное оружие.

Как передает Telegram-канал Mash, нападавший сам спровоцировал конфликт. Издание "Царьград" отметило, что коллеги полицейского сразу бросились на помощь товарищу.

В результате нападавшего ликвидировали, рассказал источник агентству ТАСС. Как стало известно Telegram-каналу Life Shot, полицейский скончался до того, как приехала "скорая помощь". Однако информация в разных СМИ расходится, так, собеседник того же агентства заявил, что пострадавший выжил и госпитализирован.