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В Нижнекамске в потасовке ранили полицейского

Неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом

В Нижнекамске между полицейским и злоумышленником произошла драка возле здания УВД. После того, как работник МВД упал на землю, второй участник драки достал холодное оружие.

Как передает Telegram-канал Mash, нападавший сам спровоцировал конфликт. Издание "Царьград" отметило, что коллеги полицейского сразу бросились на помощь товарищу.

В результате нападавшего ликвидировали, рассказал источник агентству ТАСС. Как стало известно Telegram-каналу Life Shot, полицейский скончался до того, как приехала "скорая помощь". Однако информация в разных СМИ расходится, так, собеседник того же агентства заявил, что пострадавший выжил и госпитализирован. 

Полина ИВАНОВА
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