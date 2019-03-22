Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
224 новости
В Нижнекамске между полицейским и злоумышленником произошла драка возле здания УВД. После того, как работник МВД упал на землю, второй участник драки достал холодное оружие.
Как передает Telegram-канал Mash, нападавший сам спровоцировал конфликт. Издание "Царьград" отметило, что коллеги полицейского сразу бросились на помощь товарищу.
В результате нападавшего ликвидировали, рассказал источник агентству ТАСС. Как стало известно Telegram-каналу Life Shot, полицейский скончался до того, как приехала "скорая помощь". Однако информация в разных СМИ расходится, так, собеседник того же агентства заявил, что пострадавший выжил и госпитализирован.
Россиян обозвали "проходимцами"