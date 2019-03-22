Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП

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"Газель" и легковушка столкнулись 22 марта. Сначала экстренные службы сообщили о пяти пострадавших, потом их количество выросло до шести. Последствия ДТП оказались столь серьезны, что сотрудниками ГИБДД пришлось управлять движением на этом участке дороги.
По сообщениям Ura.ru, один из пострадавших скончался в больнице, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
"Один из доставленных в Касли скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы",
– рассказали изданию в минздраве Челябинской области.
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