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Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП

Авария случилась на трассе между крупнейшим населенным пунктом Урала и Челябинском

"Газель" и легковушка столкнулись 22 марта. Сначала экстренные службы сообщили о пяти пострадавших, потом их количество выросло до шести. Последствия ДТП оказались столь серьезны, что сотрудниками ГИБДД пришлось управлять движением на этом участке дороги.

По сообщениям Ura.ru, один из пострадавших скончался в больнице, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

"Один из доставленных в Касли скончался. Состояние второго нестабильно, ситуацию держат на контроле нейрохирурги Челябинской областной больницы",

– рассказали изданию в минздраве Челябинской области. 

Дарья ПЕТРОВА
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