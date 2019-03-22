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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ

В здании сработала пожарная сигнализация

Дабы предотвратить непоправимое, в уральской столице из ТЦ "Гринвич" эвакуировали посетителей и персонал. В здании сработала пожарная сигнализация. К счастью, тревога была ложной, рассказали "URA.RU" в пресс-службе торгового центра. В региональном МЧС подтвердили, что вызова не поступало. 

О случившемся сообщили очевидцы, выложив фотографию в соцсеть. На ней – рядом с торговым центром толпится народ. 

"Очередная эвакуация", – спросил автор фото. 



Ксения АНДРЕЕВА
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