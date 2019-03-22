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Информацией о том, что в музей подкинули взрывчатку, его сотрудников и посетителей пугают второй день подряд. Привычные к эвакуации Эрмитажа работники и туристы относятся к сообщениям практически без паники.
Пятничные обыски, к счастью, не дали положительного результата. Бомбы в здании не обнаружено, отчитались полицейские после выполнения двухчасового задания.
"Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было",
– заверили в пресс-службе музея. Они уже открыли вход для туристов, уточняет FlashNord.
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