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В Эрмитаже снова искали бомбу

Оперативные мероприятия заняли около двух часов

Информацией о том, что в музей подкинули взрывчатку, его сотрудников и посетителей пугают второй день подряд. Привычные к эвакуации Эрмитажа работники и туристы относятся к сообщениям практически без паники. 

Пятничные обыски, к счастью, не дали положительного результата. Бомбы в здании не обнаружено, отчитались полицейские после выполнения двухчасового задания. 

 "Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было",

заверили в пресс-службе музея. Они уже открыли вход для туристов, уточняет FlashNord

Ксения АНДРЕЕВА
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