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В Белгородской области вор напал с ножом на полицейского

Сотрудник правоохранительных органов ликвидировал злоумышленника

В полицию Старого Оскола поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов. Пеший отряд патрульно-постовой службы заметил недалеко от места происшествия мужчину, который был похож на подозреваемого. Неизвестный, безуспешно попытавшийся сбежать и проявлявший агрессию, ранил одного полицейского при задержании.

Для отражения нападения правоохранитель выстрелил табельным оружием в соответствии с законом "О полиции". В результате нападавший, против которого ранее возбуждали уголовные дела о насилии, скончался.

УМВД по региону сообщило, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Служебная проверка должна будет выяснить детали применения табельного оружия. По предварительной версии, полицейский ничего не нарушил. 

Полина ИВАНОВА
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