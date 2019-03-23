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Дагестан захватила опасная болезнь

Около 90 человек оказались в больнице

В городе Хасавюрт 86 человек были госпитализированы из-за острой кишечной инфекции. Среди заболевших 72 ребенка. Как сообщает республиканский Минздрав, тяжелых случаев пока нет.

Пациенты, как говорится в официальном заявлении, получают всю необходимую медицинскую помощь. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов лично контролирует эту ситуацию.

Тем временем, Роспотребнадзор выясняет причину вспышки этой инфекции в Дагестане. 

Полина ИВАНОВА
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