Дагестан захватила опасная болезнь

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В городе Хасавюрт 86 человек были госпитализированы из-за острой кишечной инфекции. Среди заболевших 72 ребенка. Как сообщает республиканский Минздрав, тяжелых случаев пока нет.
Пациенты, как говорится в официальном заявлении, получают всю необходимую медицинскую помощь. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов лично контролирует эту ситуацию.
Тем временем, Роспотребнадзор выясняет причину вспышки этой инфекции в Дагестане.
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