Дагестан захватила опасная болезнь

Около 90 человек оказались в больнице

В городе Хасавюрт 86 человек были госпитализированы из-за острой кишечной инфекции. Среди заболевших 72 ребенка. Как сообщает республиканский Минздрав, тяжелых случаев пока нет.

Пациенты, как говорится в официальном заявлении, получают всю необходимую медицинскую помощь. Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов лично контролирует эту ситуацию.

Тем временем, Роспотребнадзор выясняет причину вспышки этой инфекции в Дагестане.