В Красноярском крае от огня погибла большая семья

Среди жертв ЧП оказались двое детей

В частном жилом доме в селе Таскино Красноярского края произошел 23 марта страшный пожар, в результате которого не стало 4 человека. Один выживший ребенок был госпитализирован.

Как сообщает агентство РИА Новости, пожарные тушили огонь площадью около 200 квадратных метров два часа. По предварительным данным, погибшая семья считалась неблагополучной.