В Красноярском крае от огня погибла большая семья

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В частном жилом доме в селе Таскино Красноярского края произошел 23 марта страшный пожар, в результате которого не стало 4 человека. Один выживший ребенок был госпитализирован.
Как сообщает агентство РИА Новости, пожарные тушили огонь площадью около 200 квадратных метров два часа. По предварительным данным, погибшая семья считалась неблагополучной.
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