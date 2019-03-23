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В Красноярском крае от огня погибла большая семья

Среди жертв ЧП оказались двое детей

В частном жилом доме в селе Таскино Красноярского края произошел 23 марта страшный пожар, в результате которого не стало 4 человека. Один выживший ребенок был госпитализирован.

Как сообщает агентство РИА Новости, пожарные тушили огонь площадью около 200 квадратных метров два часа. По предварительным данным, погибшая семья считалась неблагополучной.

Полина ИВАНОВА
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