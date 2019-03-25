Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье горят склады

Огонь может перекинуться на третье здание

В городе Чехов полыхает ангар с горюче-смазочными материалами. Здание охвачено огнем целиком. Площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв м. Информации о пострадавших нет.

Пожар перекинулся и на соседнее строение.

 "Пожар распространился на расположенный в 10 метрах соседний ангар, где хранится картон. Есть угроза перехода на третье складское строение",

сообщает "Интерфакс".

Угрозы жилым домам нет, они расположены в нескольких километрах от места происшествия.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей