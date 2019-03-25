Огонь может перекинуться на третье здание

В городе Чехов полыхает ангар с горюче-смазочными материалами. Здание охвачено огнем целиком. Площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв м. Информации о пострадавших нет.

Пожар перекинулся и на соседнее строение.

"Пожар распространился на расположенный в 10 метрах соседний ангар, где хранится картон. Есть угроза перехода на третье складское строение",

– сообщает "Интерфакс".

Угрозы жилым домам нет, они расположены в нескольких километрах от места происшествия.