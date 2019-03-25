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В городе Чехов полыхает ангар с горюче-смазочными материалами. Здание охвачено огнем целиком. Площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв м. Информации о пострадавших нет.
Пожар перекинулся и на соседнее строение.
"Пожар распространился на расположенный в 10 метрах соседний ангар, где хранится картон. Есть угроза перехода на третье складское строение",
– сообщает "Интерфакс".
Угрозы жилым домам нет, они расположены в нескольких километрах от места происшествия.
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