В Ирбите отчим зарезал дочь за опрокинутый пузырь со спиртом

Девочке было всего два года

В городе Ирбите Свердловской области мужчина убил малолетнюю падчерицу за то, что она случайно уронила и разбила флакон со спиртосодержащей жидкостью.



Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, пьяный изувер нанес двухлетней девочке несколько ударов ножом, от чего та скончалась на месте. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Следственном комитете пока не стали комментировать информацию на предмет ее подлинности. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий позднее, передает НСН.