В Ирбите отчим зарезал дочь за опрокинутый пузырь со спиртом

Нибиру
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В городе Ирбите Свердловской
области мужчина убил малолетнюю падчерицу за то, что она случайно уронила и
разбила флакон со спиртосодержащей жидкостью.
Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, пьяный изувер нанес двухлетней девочке несколько ударов ножом, от чего та скончалась на месте. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
В Следственном комитете пока не стали комментировать информацию на предмет ее подлинности. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий позднее, передает НСН.
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