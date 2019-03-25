Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Ирбите отчим зарезал дочь за опрокинутый пузырь со спиртом

Девочке было всего два года

В городе Ирбите Свердловской области мужчина убил малолетнюю падчерицу за то, что она случайно уронила и разбила флакон со спиртосодержащей жидкостью.

Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, пьяный изувер нанес двухлетней девочке несколько ударов ножом, от чего та скончалась на месте. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Следственном комитете пока не стали комментировать информацию на предмет ее подлинности. В ведомстве пообещали дать официальный комментарий позднее, передает НСН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей