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В Нижневартовске столкнулись маршрутки

Фото: www.globallookpress.com
Есть пострадавшие

В среду, 27 марта, в Нижневартовске произошло серьезное ДТП. Две "ГАЗели" и BMW врезались друг в друга.

На сайте регионального управления МВД сообщается, что в результате аварии пострадали 5 человек – пассажиры маршруток. Характер повреждений и степень тяжесть травм людей не уточняется.

За рулем "ГАЗелей" находились мужчины 1991 и 1989 года рождения, BMW управлял мужчина 1992 года рождения. 

Полина ДОРОЖКИНА
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