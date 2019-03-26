В Нижневартовске столкнулись маршрутки

Есть пострадавшие

В среду, 27 марта, в Нижневартовске произошло серьезное ДТП. Две "ГАЗели" и BMW врезались друг в друга.

На сайте регионального управления МВД сообщается, что в результате аварии пострадали 5 человек – пассажиры маршруток. Характер повреждений и степень тяжесть травм людей не уточняется.

За рулем "ГАЗелей" находились мужчины 1991 и 1989 года рождения, BMW управлял мужчина 1992 года рождения.