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Российский экс-министр попал под статью

Михаил Абызов. Фото: www.globallookpress.com
На Михаила Абызова завели уголовное дело

Следственный комитет отнес деяния бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова к особо важным. Сегодня, 26 марта, его задержали в Москве.

В отношении экс-чиновника, который якобы был главарем некой банды, завели уголовное дело, говорится на сайте ведомства. Также его подозревают в махинациях на 4 млрд рублей, которые осели на зарубежных счетах. Следствие полагает, что Абызов "в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество". 

Его соучастниками признаны пять человек. Со всеми фигурантами сейчас проводятся следственные действия. 

Министру без портфеля, согласно предъявленным ему обвинениям, грозит до 20 лет тюрьмы. Известно, что в последнее время он обитал в Италии, откуда его выманили оперативники, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Один из знакомых задержанного сообщил, что буквально накануне его видел в столице, пишет РБК. 

Высокий пост Абызов занимал до прошлого года. Затем его должность упразднили. 

Ксения АНДРЕЕВА
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