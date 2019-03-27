В Казани произошел взрыв в многоэтажке

Очевидцы ЧП слышали хлопок

В Казани горит жилой многоквартирный дом, из верхних этажей виден дым.



Об этом сообщает Life Shot.

По словам очевидцев, они слышали, как в здании раздался хлопок. По данным РЕН ТВ, в одной из квартир взорвался бытовой газ, в результате чего вспыхнул пожар на восьмом этаже. На месте уже работают пожарные бригады.