В Казани произошел взрыв в многоэтажке

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В Казани горит жилой многоквартирный дом, из верхних этажей
виден дым.
Об этом сообщает Life Shot.
По словам очевидцев, они слышали, как в здании раздался хлопок. По данным РЕН ТВ, в одной из квартир взорвался бытовой газ, в результате чего вспыхнул пожар на восьмом этаже. На месте уже работают пожарные бригады.
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