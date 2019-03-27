Обвиненный проведет в местах лишения свободы 9 лет

Суд Вологды приговорил 36-летнего местного жителя к колонии строгого режима. В 2018-м он в магазине поселка Молочный неожиданно и без причины избил мужчину, который передвигался на инвалидном кресле.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, обвиненный 10 раз ударил жертву ножом в голову и шею. От смерти инвалида спали сотрудники магазина и посетители. Правоохранители пришли к заключению, что нападавший не знал пострадавшего и атаковал его из хулиганских побуждений.

По информации портала FlashNord, в момент инцидента вологжанин был сильно пьян.