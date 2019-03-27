Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
230 новости
Суд Вологды приговорил 36-летнего местного жителя к колонии строгого режима. В 2018-м он в магазине поселка Молочный неожиданно и без причины избил мужчину, который передвигался на инвалидном кресле.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, обвиненный 10 раз ударил жертву ножом в голову и шею. От смерти инвалида спали сотрудники магазина и посетители. Правоохранители пришли к заключению, что нападавший не знал пострадавшего и атаковал его из хулиганских побуждений.
По информации портала FlashNord, в момент инцидента вологжанин был сильно пьян.
Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой