В Казахстане погибли люди при крушении Ми-8

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Военный вертолет Ми-8 рухнул в Кызылординской области Казахстана в среду, 27 марта. Об этом стало известно от пресс-службы Министерства обороны Республики.
На сайте ведомства уточнили, что есть пострадавшие. Позже Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на слова президента страны Касым-Жомарта Токаева сообщил, что экипаж воздушного судна погиб.
Как отмечает издание "Свободная пресса", специальная группа из представителей Минобороны и МВД РК выясняют причины авиакатастрофы.
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