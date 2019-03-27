В Казахстане погибли люди при крушении Ми-8

На борту воздушного судна находилось 13 человек

Военный вертолет Ми-8 рухнул в Кызылординской области Казахстана в среду, 27 марта. Об этом стало известно от пресс-службы Министерства обороны Республики.

На сайте ведомства уточнили, что есть пострадавшие. Позже Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на слова президента страны Касым-Жомарта Токаева сообщил, что экипаж воздушного судна погиб.

Как отмечает издание "Свободная пресса", специальная группа из представителей Минобороны и МВД РК выясняют причины авиакатастрофы.