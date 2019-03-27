В Подмосковье рыбаки чудом избежали смерти

Россияне провалились под лед

Спасатели вытащили из проруби жителя Клина, который упал в Волгу в Тверской области. Впрочем, россиянин от госпитализации отказался, а просто сел в свой автомобиль и уехал.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", спасатели 27 марта не дали умереть еще двоим рыбакам, жителям Москвы. Мужчин отвезли в сауну, чтобы они отогрелись.

Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тверской области Наталья Козырева сообщила, что в это время года, когда лед стал рыхлым от перепадов температуры, подобные инциденты не редкость.