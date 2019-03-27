Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
230 новости
Спасатели вытащили из проруби жителя Клина, который упал в Волгу в Тверской области. Впрочем, россиянин от госпитализации отказался, а просто сел в свой автомобиль и уехал.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", спасатели 27 марта не дали умереть еще двоим рыбакам, жителям Москвы. Мужчин отвезли в сауну, чтобы они отогрелись.
Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тверской области Наталья Козырева сообщила, что в это время года, когда лед стал рыхлым от перепадов температуры, подобные инциденты не редкость.
Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой