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Жительница Петербурга "подкинула" в ТЦ бомбу

Звонившая пыталась угрожать мужским голосом

На тропу нерадивых школьников, которые идут на поводу желания прогулять занятия, встала 57-летняя дама. Она решила предупредить правоохранителей Санкт-Петербурга о заложенной ею взрывчатке.

По словам звонившей, которая пыталась говорить мужским голосом, она заминировала ТЦ "Риф" на Школьной улице в Пушкине и ТЦ "Меркурий", передает "Фонтанка". Известно, что женщина состоит на учете у психиатра, уточняет FlashNord.

Накануне благодаря лжеминерам полицейские объехали 15 торговых центров, из 11 эвакуировали посетителей и персонал – всего более 9 тыс. человек.  

Ксения АНДРЕЕВА
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