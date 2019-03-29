Довели отца: семью с младенцем зарезали в Хабаровске

Край взбудоражен чудовищной историей

Страшная новость пришла 29 марта из поселка Рыбак под Хабаровском: в одной из квартир нашли зверски убитое семейство из трех человек. Отдельный ужас в том, что среди жертв оказалась маленькая девочка.

Пара 26-летних супругов приехала в Хабаровск относительно недавно, до этого они жили в Якутии. Как пишет "Федерал Пресс", они поселились в Кировском районе города. После переезда у них родилась дочка. С виду семья была нормальной, мужчина занимался бизнесом, связанным с поставкой запчастей, а женщина воспитывала ребенка. Как говорится, ничто не предвещало беды.

Родня супругов начала беспокоиться после того, как они перестали отвечать на их звонки. Дверь квартиры никто не открывал в ответ на стуки, хотя по идее там практически все время должна была находиться молодая мама с ребенком. Тогда родственники вызвали автовышку, чтобы подняться к окну квартиры на четвертом этаже и посмотреть, что там творится. А там явно было что-то неладное. На место была срочно вызвана полиция.

Как пишет местный портал "Губерния", прибывшие оперативники, вскрыв дверь, застали жуткую картину – все трое членов семьи были зарезаны. Им нанесли множество ударов ножом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное СК РФ. После первого осмотра места преступления криминалисты пришли к шокирующему выводу – это дело рук отца. По данным следствия, сначала он расправился с домочадцами, а затем совершил суицид, утверждает издание. О причастности мужчины говорило расположение орудия убийства и раны на его теле.

Версия причастности отца выглядит странной с учетом показаний родственников, мол, оба супруга были миролюбивыми людьми, совместная жизнь обходилась без ссор. Однако в их же словах нашлась маленькая зацепка. Они признались, что во время празднования рождения дочери глава семейства жаловался на финансовые неурядицы. Причем дела его были совсем неважными, поскольку он обмолвился намерением продать свой бизнес и даже машину.

В Следственном комитете сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование взято под контроль краевой прокуратуры, передает "Пятый канал".