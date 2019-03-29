Нож сломался: в Архангельске таксист чудом избежал смерти

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Жителя Архангельска задержали сотрудники правоохранительных органов. Его подозревают в том, что в конце 2018-го он напал с ножом на водителя такси, который отказался везти его в нужный пункт назначения бесплатно.
Автомобилист остался жив, потому что толстая куртка смягчила удар от ножа в спину, а от головы он и вовсе сломался. Как передает агентство FlashNord, таксист пытался спасти свою жизнь и оказал сопротивление, после чего злоумышленник скрылся.
Пресс-служба СУ СКР по региону сообщила агентству, что арестованный подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
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