Нож сломался: в Архангельске таксист чудом избежал смерти

Подозреваемого в покушении на убийство арестовали

Жителя Архангельска задержали сотрудники правоохранительных органов. Его подозревают в том, что в конце 2018-го он напал с ножом на водителя такси, который отказался везти его в нужный пункт назначения бесплатно.

Автомобилист остался жив, потому что толстая куртка смягчила удар от ножа в спину, а от головы он и вовсе сломался. Как передает агентство FlashNord, таксист пытался спасти свою жизнь и оказал сопротивление, после чего злоумышленник скрылся.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщила агентству, что арестованный подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.