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В Москве загорелся "Олимпийский"

Из окон вырываются клубы черного дыма

О пожаре в спорткомплексе сообщили очевидцы. Данных о пострадавших пока не поступало, причины ЧП неизвестны.

Телеграм-канал 112 публикует видео. По последней информации, на место прибыли пожарные. Пока им не удается найти источник возгорания.

"По данному адресу подразделение находится на месте. Произошло возгорание. Информация уточняется", – сообщили "Говорит Москва" в столичном МЧС.

"по предварительной информации происходит загорание на 6-ом этаже 8-ми этажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь пожара выясняется", – говорится на официальном сайте ведомства.

По последним данным, горела проводка и подвесной потолок, передает ТАСС. Пожарным уже удалось сбить открытое пламя. К 19.26 огонь полностью потушили.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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