В Саранске рухнул дом

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В Саранске во время демонтажа часть фасада дома обрушилась на автовышку. В результате ЧП, обстоятельства которого выясняются, два человека оказались под завалами.
Однако вскоре выяснилось, что оба рабочих погибли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Мордовии агентству ТАСС, добавив, что здание когда-то принадлежало заводу железобетонных конструкций. По информации телеканала "МИР24", оно было заброшено.
Как стало известно агентству РИА "Новости", 42 спасателя и 16 единиц техники ликвидируют последствия происшествия.
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