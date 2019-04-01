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В Саранске рухнул дом

Фото: vk.com
Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в больницу

В Саранске во время демонтажа часть фасада дома обрушилась на автовышку. В результате ЧП, обстоятельства которого выясняются, два человека оказались под завалами.

Однако вскоре выяснилось, что оба рабочих погибли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Мордовии агентству ТАСС, добавив, что здание когда-то принадлежало заводу железобетонных конструкций. По информации телеканала "МИР24", оно было заброшено.

Как стало известно агентству РИА "Новости", 42 спасателя и 16 единиц техники ликвидируют последствия происшествия. 

Полина ИВАНОВА
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