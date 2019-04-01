Девушка хотела прибрать к своим рукам все имущество семьи

В Подмосковье суд признал виновной 26-летнюю россиянку в организации убийства матери, двух братьев и сестры. За подобную жестокость она проведет в тюрьме 16 лет.

Инцидент произошел еще в 2014-м: вместе со своим сожителем она разработала план, как убить всю семью. В результате, возлюбленный россиянки жестоко расправился с ее родственниками. Его, как отмечает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Однако обвиненной удалось скрыться от правоохранительных органов. Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", девушку нашли лишь два года спустя. Несмотря на доказанную вину, она так и не раскаялась в своем поступке.