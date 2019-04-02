В Петербурге прогремел взрыв в военной академии. Подробности

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Взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, сработала мина. В результате обрушилась лестница – заблокированы 15 человек. Уже известно, что пострадали 5 человек, передает Telegram-канал "112".
Источник из экстренных служб рассказал, что инцидент произошел на втором этаже учебного корпуса академии во время занятий. Не исключено, что сдетонировал боеприпас.
"По наряду "Скорой" в академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты",
– цитирует источник "Интерфакс.
На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
По неподтвержденной информации, взрыв снаряда случился во время его переноса, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается, что на территории академии обнаружили вторую мину. Ею занимаются специалисты.
На место происшествия выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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