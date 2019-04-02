В Петербурге прогремел взрыв в военной академии. Подробности

От взрыва пострадали несколько человек. Сдетонировала мина, на территории обнаружили второй боеприпас

Взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, сработала мина. В результате обрушилась лестница – заблокированы 15 человек. Уже известно, что пострадали 5 человек, передает Telegram-канал "112".

Источник из экстренных служб рассказал, что инцидент произошел на втором этаже учебного корпуса академии во время занятий. Не исключено, что сдетонировал боеприпас.

"По наряду "Скорой" в академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты",

– цитирует источник "Интерфакс.

На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

По неподтвержденной информации, взрыв снаряда случился во время его переноса, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что на территории академии обнаружили вторую мину. Ею занимаются специалисты.

На место происшествия выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.