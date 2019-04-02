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Веселой лодке "Акрос" Федора Конюхова не до веселья. Она попала в шторм в Южном океане. В результате плавсредство перевернулось через борт: сделав полный оборот вокруг себя, оно встало на ровный киль, передает экспедиционный штаб знаменитого путешественника.
Известно о ряде "травм", которые судно получило во время ЧП. В частности, сорваны солнечные панели и ветроуказатель. После первого переворота последовал второй, после которого лодка еле "вынырнула".
"Долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока ее не ударила проходящая волна – и, получив ускорение, вернулась на ровный киль. Первый удар был самым сильным, лодка затрещала. Федор находился в кормовой каюте, все люки были задраены",
– сказано в сообщении. Точно определить ущерб от морского происшествия пока не удается – не позволяет шторм, который не пускает Конюхова на палубу. Все проверить и осмотреть о сможет, когда ветер стихнет. В штабе отмечают, что за 117 дней морского путешествия веселая лодка лишь сейчас попала в неприятную ситуацию, зато за один час пережила целых три переворота.
Кругосветный переход в Южном полушарии, который, по плану, продлится до 2020 года, Федор Конюхов начал в прошлом году.
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