Коррективы в переход в Южном полушарии внес сильный шторм

Веселой лодке "Акрос" Федора Конюхова не до веселья. Она попала в шторм в Южном океане. В результате плавсредство перевернулось через борт: сделав полный оборот вокруг себя, оно встало на ровный киль, передает экспедиционный штаб знаменитого путешественника.

Известно о ряде "травм", которые судно получило во время ЧП. В частности, сорваны солнечные панели и ветроуказатель. После первого переворота последовал второй, после которого лодка еле "вынырнула".

"Долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока ее не ударила проходящая волна – и, получив ускорение, вернулась на ровный киль. Первый удар был самым сильным, лодка затрещала. Федор находился в кормовой каюте, все люки были задраены",

– сказано в сообщении. Точно определить ущерб от морского происшествия пока не удается – не позволяет шторм, который не пускает Конюхова на палубу. Все проверить и осмотреть о сможет, когда ветер стихнет. В штабе отмечают, что за 117 дней морского путешествия веселая лодка лишь сейчас попала в неприятную ситуацию, зато за один час пережила целых три переворота.

Кругосветный переход в Южном полушарии, который, по плану, продлится до 2020 года, Федор Конюхов начал в прошлом году.