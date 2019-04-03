Что-то нашли: ФСБ завело дело на мэра Евпатории после обысков

В городе-курорте Крыма неспокойно

Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов официально задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям.

Оперативники ФСБ пришли с обысками к Филонову рано утром среду, 3 апреля, сообщает "Интерфакс-Россия". Следственное мероприятие продолжалось весь день. Как сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", по итогам обысков ФСБ подтвердила задержание 44-летнего сити-менеджера. Против него возбуждено уголовное дело.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице Facebook написал, силовики предотвратили хищение денег из бюджета.

"Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию", – считает Аксенов.

Членство Филонова в "Единой России" будет приостановлено, сообщил "Известиям" источник в региональном отделении партии.