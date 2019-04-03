В Подмосковье жестоко избили россиянку

Злоумышленники еще и ограбили свою жертву

Два уроженца ближнего зарубежья напали на 49-летнюю жительницу Красногорска в подъезде дома. Избив женщину, они, угрожая ножом, отобрали у нее сумку с приличной суммой денег.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", преступники обворовали пострадавшую на 49 тыс. руб., забрав в том числе банковскую карту и мобильный телефон.

Пресс-служба регионального МВД сообщила, что подозреваемые в этом преступлении задержаны. Ими оказались 21-летний и 39-летний мужчины. Против злоумышленников завели дело о разбое.