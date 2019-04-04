В Нижегородской области на заводе произошел взрыв

Нибиру
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В Дзержинске случился взрыв, а после начался пожар на фабрике по производству взрывчатки. По предварительной информации, пострадавших нет.
К месту происшествия, как передает Telegram-канал Mash, выехали спасатели. По информации, Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", цех полностью разрушился. При этом пресс-служба сообщила, что взрывов на заводе предприятии боеприпасной отрасли не было.
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