В Нижегородской области на заводе произошел взрыв

Здание охватил огонь

В Дзержинске случился взрыв, а после начался пожар на фабрике по производству взрывчатки. По предварительной информации, пострадавших нет.

К месту происшествия, как передает Telegram-канал Mash, выехали спасатели. По информации, Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", цех полностью разрушился. При этом пресс-служба сообщила, что взрывов на заводе предприятии боеприпасной отрасли не было.