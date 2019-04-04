Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Нижегородской области на заводе произошел взрыв

Здание охватил огонь

В Дзержинске случился взрыв, а после начался пожар на фабрике по производству взрывчатки. По предварительной информации, пострадавших нет.

К месту происшествия, как передает Telegram-канал Mash, выехали спасатели. По информации, Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", цех полностью разрушился. При этом пресс-служба сообщила, что взрывов на заводе предприятии боеприпасной отрасли не было. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крайние меры: Порошенко раскроет правду об алкозависимости

Кандидат на пост главы Украины пройдет тест на наличие пагубных привычек

Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей