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В Балашихе грабитель бросился на россиянина с ножом

Злоумышленник обокрал свою жертву

В Балашихе москвич попал в неприятную ситуацию: среди бела дня на него напал разбойник, который, угрожая ножом, отобрал у него приличную сумму денег. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемого.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", злоумышленник ограбил россиянина на 118 тыс. руб., похитив еще и мобильный телефон.

По информации пресс-службы регионального МВД, полицейские задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья, которого подозревают в совершении этого преступления. Против него завели дело о разбое. 

Полина ИВАНОВА
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