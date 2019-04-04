На Урале расследуют дело о жестокой расправе над россиянкой

Подозреваемого в этом преступлении задержали

Правоохранительные органы поймали жителя Каменска-уральского, который, по версии следствия, вероятно, убил свою сожительницу. Инцидент произошел между влюбленными во время застолья, превратившегося в серьезный конфликт.

По информации пресс-службы СК по Свердловской области, подозреваемый избил сожительницу, в результате чего она скончалась от полученных травм.

Как сообщает агентство "ФедералПресс", россиянина обвиняют в смерти человека по неосторожности. Сейчас правоохранители продолжают расследовать это дело.