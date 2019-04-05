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В Сомали обстреляли Ми-8 отечественной авиакомпании "Ютэйр", нанятый для ООН.
Инцидент произошел в аэропорту Кидал во время техобслуживания вертолета в одном из помещений. Источник "Интерфакса" рассказал, что при обстреле экипаж находился в другом месте и потому не пострадал, а занимавшиеся техобслуживанием специалисты успели спрятаться.
"Во время техобслуживания аэродром подвергся обстрелу, вертолет получил многочисленные повреждения, в том числе поврежден несущий винт", – рассказал он.
Позже было установлено, что неизвестные вели огонь из минометов калибром 82 мм, передает "Федерал Пресс". Что это были за люди и с какой целью они атаковали российское судно, не известно.
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