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Остался без пушки: жителя Петербурга обворовали на миллион рублей

У бизнесмена украли артиллерийское орудие довоенного времени

Пострадавший является соучредителем коммерческой фирмы. Он обратился в полицию накануне, рассказав, что из арендуемого им ангара исчезла пушка 1940 года выпуска.

По словам 50-летнего мужчины, похитители проникли в помещение еще 2 апреля, обокрав бизнесмена на миллион рублей. Именно в такую сумму оценивается артиллерийское орудие.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Правоохранители разыскивают преступников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу, передает FlashNord.

Ксения АНДРЕЕВА
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