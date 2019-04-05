Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
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Пострадавший является соучредителем коммерческой фирмы. Он обратился в полицию накануне, рассказав, что из арендуемого им ангара исчезла пушка 1940 года выпуска.
По словам 50-летнего мужчины, похитители проникли в помещение еще 2 апреля, обокрав бизнесмена на миллион рублей. Именно в такую сумму оценивается артиллерийское орудие.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Правоохранители разыскивают преступников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу, передает FlashNord.
Храбрый политик собрался приехать в российскую столицу на полуразвалившемся транспорте