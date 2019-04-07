Горит подземная стоянка

На севере Москвы произошел пожар на парковке многоэтажного дома на Ленинградском шоссе. Спасатели вывели 200 человек на улицу. Одному из них потребовалась помощь медиков.

О пожаре сообщает Telegram-канал Life Shot. По информации агентства РИА Новости, пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат 50 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания составила 500 кв метров.

Telegram-канал "Говорит Москва" позже сообщил, что пожар локализовали.

