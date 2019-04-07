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Все в дыму: в московском метро произошло возгорание

Движение поездов остановлено на красной ветке

На "Чистых прудах" Сокольнической линии загорелись кабели высокого напряжения, в результате чего станцию заволокло дымом. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает агентство ТАСС, пожарные не могут потушить огонь, потому что кабель находится под напряжением.

Как передает Московский Метрополитен, поезда от "Парка культуры" до "Комсомольской" не ходят, в обратном направлении составы двигаются с увеличенным интервалом. Угрозы для пассажиров нет. 

Полина ИВАНОВА
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