Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
238 новости
В прибалтийской стране под стражу попал Римантас Шидлаускас. Он трудился в МИД Литвы более 10 лет назад. С 2009-го года занимает руководящую должность в Ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел.
Задержали бывшего дипломата за злоупотребление полномочий, его подозревают в получении взятки. Якобы Шидлаускас согласился за денежное вознаграждение "достать" некоему россиянину визу, сообщает Lietuvos Zinios, ссылаясь на Вильнюсское управление Службы спецрасследований (ССР). На пару с ним также арестовали работника зарубежной фирмы, название которой не разглашается.
Сейчас проводится досудебное расследование.
Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной