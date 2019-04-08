Бывший дипломат предлагал свою помощь за деньги

В прибалтийской стране под стражу попал Римантас Шидлаускас. Он трудился в МИД Литвы более 10 лет назад. С 2009-го года занимает руководящую должность в Ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел.

Задержали бывшего дипломата за злоупотребление полномочий, его подозревают в получении взятки. Якобы Шидлаускас согласился за денежное вознаграждение "достать" некоему россиянину визу, сообщает Lietuvos Zinios, ссылаясь на Вильнюсское управление Службы спецрасследований (ССР). На пару с ним также арестовали работника зарубежной фирмы, название которой не разглашается.

Сейчас проводится досудебное расследование.







