"Необъяснимое": ДТП в Подмосковье удивило Сеть

Видео аварии разделило автолюбителей на два лагеря

Рядом с селом Жаворонки Одинцовского района перевернулась иномарка. Видео происшествия попало в Сеть.



На кадрах видно, как едущий по Можайскому шоссе темный кроссовер внезапно переворачивается. Обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказали, что водитель выжил, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Позже запись появилась в соцсетях с подписью ее автора "Сложное и необъяснимое", а пользователи принялись обсуждать, что же могло заставить чуть ли не взмыть вверх.

Люди разделились на два лагеря. Одни утверждали, что у машины возникли проблемы с ходовой частью. Другие списали все на невнимательность водителя, который мог отвлечься на телефон.