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На заводе в Дзержинске погибли люди

В здании обрушилась крыша

Трагедия в Нижегородской области унесла жизни двух человек, пишет ТАСС. ЧП произошло на предприятии "Дзержинск Химмаш".

Там завалился цех, который давно не эксплуатировался. Как в заброшенном помещении оказались люди, выяснит доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК по региону. В спасательном ведомстве уточнили, что кровля обрушилась на площади 3,2 тыс. кв. метров. На объекте работали 14 специалистов и 5 машин. 




Ксения АНДРЕЕВА
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