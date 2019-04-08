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Жительница Петербурга заживо сварилась в кипятке

К трагедии привело коммунальное ЧП

В Санкт-Петербурге из-за аварии на трубопроводе погибла пожилая женщина. Ее квартиру, расположенную в многоэтажке на первом этаже на 2-й Комсомольской улице, затопило кипятком.

От ожогов пострадал также сын умершей. Известно, что струя воды из поврежденной трубы выбила окно и рамы в помещении. За оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено уголовное дело, отметили в Следственном комитете России по Петербургу. 

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых  экспертиз, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего",

сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Следственные действия продолжаются, уточняет FlashNord.

Ксения АНДРЕЕВА
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