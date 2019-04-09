В жилой сектор Щелково подбросили гранату

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Боеприпас обнаружили в спальном районе. Трагедии удалось избежать, так как вовремя подоспели взрывотехники.
Современную гранату Ф-1 подбросили между домами № 15 и 17 на улице Космодемьянской в Щелково. Ее заметил участковый. Из всех многоэтажек были эвакуированы люди, сообщается в оперативной сводке спасательного ведомства по Московской области.
"Боеприпас изъят силами взрывотехнического отряда г. Сергиев Посад",
– говорится в тексте. Не прошло и двух часов, как граната была уничтожена.
В операции были задействованы 35 спасателей и 8 машин, уточняет "Подмосковье сегодня". Выясняются все обстоятельства инцидента.
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