В жилой сектор Щелково подбросили гранату

Взрывчатку уничтожили, никто не пострадал

Боеприпас обнаружили в спальном районе. Трагедии удалось избежать, так как вовремя подоспели взрывотехники.

Современную гранату Ф-1 подбросили между домами № 15 и 17 на улице Космодемьянской в Щелково. Ее заметил участковый. Из всех многоэтажек были эвакуированы люди, сообщается в оперативной сводке спасательного ведомства по Московской области.

"Боеприпас изъят силами взрывотехнического отряда г. Сергиев Посад",

– говорится в тексте. Не прошло и двух часов, как граната была уничтожена.

В операции были задействованы 35 спасателей и 8 машин, уточняет "Подмосковье сегодня". Выясняются все обстоятельства инцидента.



