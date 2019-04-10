Битва за парковку: в Раменском вспыхнули две иномарки

Пожар произошел глубокой ночью

Под окнами многоэтажки на Крымской улице в Раменском загорелись автомобили. Очевидцы утверждают, что ЧП – не что иное, как умышленный поджог. По их словам, пожар – своеобразный способ "выжить" машину с парковки.

Так, жильцы проснулись глубокой ночью от яркого света во дворе. У подъезда полыхали две иномарки: Тoyota Camry и Hyundai Accent.

"Если бы это было замыкание проводки, горело бы под капотом. Кто-то вызвал пожарных, и удалось уберечь от огня остальные машины", – рассказал свидетель корреспонденту "Подмосковье сегодня".

Собеседник не сомневается, что машины подожгли. Соседи разделяют его мнение.