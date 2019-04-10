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Битва за парковку: в Раменском вспыхнули две иномарки

Пожар произошел глубокой ночью

Под окнами многоэтажки на Крымской улице в Раменском загорелись автомобили. Очевидцы утверждают, что ЧП – не что иное, как умышленный поджог. По их словам, пожар – своеобразный способ "выжить" машину с парковки. 

Так, жильцы проснулись глубокой ночью от яркого света во дворе. У подъезда полыхали две иномарки: Тoyota Camry и Hyundai Accent. 

"Если бы это было замыкание проводки, горело бы под капотом. Кто-то вызвал пожарных, и удалось уберечь от огня остальные машины", – рассказал свидетель корреспонденту "Подмосковье сегодня"

Собеседник не сомневается, что машины подожгли. Соседи разделяют его мнение. 

Ксения АНДРЕЕВА
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