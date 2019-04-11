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Суд над Кокориным и Мамаевым оказался сорван из-за анонимного звонка

Неизвестные сообщили о заложенной бомбе

Пресненский районный суд Москвы, где сейчас проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, эвакуировали.

Об этом сообщает "Говорит Москва".

Причиной эвакуации стал анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что в здании суда заложено взрывное устройство.

Отмечается, что сегодня в суде допрашивают свидетелей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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