Суд над Кокориным и Мамаевым оказался сорван из-за анонимного звонка

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Пресненский районный суд Москвы, где сейчас проходит
заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева,
эвакуировали.
Об этом сообщает "Говорит Москва".
Причиной эвакуации стал анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что в здании суда заложено взрывное устройство.
Отмечается, что сегодня в суде допрашивают свидетелей.
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