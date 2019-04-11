Продавщица из Подмосковья отбилась от грабителя пульверизатором

Непутевого вора уже поймали сотрудники правоохранительных органов

В поселке Белоомут россиянин пытался ограбить зоомагазин с помощью зонта. Однако продавщица не дала себя в обиду и попыталась помешать ему забрать деньги из кассы подручными средствами.

Злоумышленник такого напора не ожидал, распустил руки, но в итоге ему удалось украсть лишь 600 рублей и старый мобильный телефон, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Впрочем, полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого, который нарушил спокойную жизнь поселка. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, против россиянина возбудили уголовное дело за разбой. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.