Продавщица из Подмосковья отбилась от грабителя пульверизатором

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В поселке Белоомут россиянин пытался ограбить зоомагазин с помощью зонта. Однако продавщица не дала себя в обиду и попыталась помешать ему забрать деньги из кассы подручными средствами.
Злоумышленник такого напора не ожидал, распустил руки, но в итоге ему удалось украсть лишь 600 рублей и старый мобильный телефон, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Впрочем, полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого, который нарушил спокойную жизнь поселка. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, против россиянина возбудили уголовное дело за разбой. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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