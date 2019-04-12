В администрацию Новокузнецка пришли силовики

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СК РФ проводит следственные мероприятия в горадминистрации
Новокузнецка в Кемеровской области.
Как сообщил информированный источник "Интерфакса-Сибири", сотрудники СК расследуют уголовное дело против одного из муниципальных чиновников.
"В отношении одного из сотрудников мэрии сотрудники следственного управления СКР проводят обыски", – сказал он, не уточнив, с чем связано дело.
О том, что визите людей в масках подтвердили изданию "ВашГород" в самой в администрации Новокузнецка.
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