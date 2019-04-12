Потеряли миллионы: жители Подмосковья стали жертвами мошенников

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Трое россиян, проживающих в Дмитрове, попались в ловушку женщин, которые обещали им помочь получить муниципальное жилье и оформить квартиры в собственность. Жилищным мошенницам пострадавшие отдали 4 млн рублей.
Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что после того, как злоумышленницы получили обманным путем деньги, жертвы обратились в полицию.
По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", подозреваемых поймали. Одну отправили под стражу, другая будет дожидаться суда под домашним арестом.
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