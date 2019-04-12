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В Сосногорске сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника, который похитил 11 тортов из магазина. С четырьмя кондитерскими изделиями мужчина успел расправиться, а остальные семь – отдал обратно.
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, вор попал в торговую точку, сломав стену в подсобном помещении. Подозреваемого поймали быстро, им оказался россиянин, который уже привлекался к ответственности за кражи.
Как сообщает портал FlashNord, молодой человек написал явку с повинной. Полицейские выясняют детали произошедшего.
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