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Известный юрист устроил пальбу в Москве

В результате ЧП никто не пострадал. Выясняются причины произошедшего

Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел на Цветном бульваре. Полицейские обнаружили несколько гильз, передает РИА "Новости".

Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что юрист якобы начал о чем-то спорить с прохожим. В результате произошла потасовка. Пятницкий сел в машину и стал стрелять из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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