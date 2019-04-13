Известный юрист устроил пальбу в Москве

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Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел на Цветном бульваре. Полицейские обнаружили несколько гильз, передает РИА "Новости".
Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что юрист якобы начал о чем-то спорить с прохожим. В результате произошла потасовка. Пятницкий сел в машину и стал стрелять из травматического пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
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