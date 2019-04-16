Нибиру
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Все ближе: Нибиру подбирается к Москве
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
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На перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" россиянин утром 16 апреля взял в заложники контроллера, угрожая ей молотком. Бормоча что-то про инопланетян, он запер ее в будке.
Как передает Telegram-канал Life Shot, злоумышленника, который требовал вызвать руководство подземки, задержали сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе метрополитена сообщили Telegram-каналу телеканала "360", что Замоскворецкая линия работает без сбоев, а угрозы пассажирам нет.
Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения