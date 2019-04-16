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В московском метро взяли в заложники контроллера

Сотрудницу метрополитена быстро освободили из уз злоумышленника

На перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" россиянин утром 16 апреля взял в заложники контроллера, угрожая ей молотком. Бормоча что-то про инопланетян, он запер ее в будке.

Как передает Telegram-канал Life Shot, злоумышленника, который требовал вызвать руководство подземки, задержали сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе метрополитена сообщили Telegram-каналу телеканала "360", что Замоскворецкая линия работает без сбоев, а угрозы пассажирам нет. 

Полина ИВАНОВА
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