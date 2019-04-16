В Подмосковье произошло смертельное ДТП

Один человек ранен

На 168-м км трассы А107 ММК 16 апреля произошла страшная авария, в которой столкнулись три фуры. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, водитель одного из грузовиков погиб.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", кабина одной машины была сильно повреждена. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ДТП, из-за которого образовалась многокилометровая пробка.