В Подмосковье произошло смертельное ДТП

Нибиру
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На 168-м км трассы А107 ММК 16 апреля произошла страшная авария, в которой столкнулись три фуры. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, водитель одного из грузовиков погиб.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", кабина одной машины была сильно повреждена. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ДТП, из-за которого образовалась многокилометровая пробка.
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